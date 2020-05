In Laudenbach verbotenerweise auf Umtrunk getroffen

Da dies einen Verstoß gem. des Infektionsschutzgesetzes darstellt, erwartet nun jeden der angetroffenen Personen einee Ordnungswidrigkeitenanzeige gem. des Infektionsschutzgesetzes.

Betäubungsmittelsicherstellung bei Personenkontrolle in Kleinheubach

Am 01.05.2020, gegen 21.45 Uhr, wurde in Kleinheubach, in der Pommernstraße, ein 25 jähriger Mann einer Polizeikontrolle unterzogen. Da bei ihm Marihuanageruch wahrgenommen wurde, wurde die Person polizeilicher Seits durchsucht und es konnte Marihuana bei ihm aufgefunden werden. Den Mann erwartet nun eine Strafanzeige wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz.

Verkehrsunfall mit Sachschaden in Bürgstadt

Am 01.05.2020, gegen 14:00 Uhr, ereignete sich am Kreisverkehr in Bürgstadt, auf Höhe der „Neuen Mainbrücke“, ein Verkehrsunfall mit einem beteiligten Pkw. Wie sich bei der Verkehrsunfallaufnahme herausstellte, befuhr der Unfallverursacher kurz vor dem Verkehrsunfall mit seinem Pkw, BMW, die Staatsstraße 2309, von Eichenbühl kommend in Fahrtrichtung Großheubach. Nach dem der BMW-Fahrer in den Kreisverkehr eingefahren war, wollte dieser den Kreisverkehr auf Höhe der neuen Mainbrücke wieder verlassen. Beim Abbiegemanöver aus dem Kreisverkehr auf die Mainbrücke (Staatsstraße 2309), verlor er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und der nassen Fahrbahn die Kontrolle über seinen Pkw und schleuderte anschließend in die Leitplanke neben der Fahrbahn. Hierbei entstand Sachschaden am Pkw des Unfallverursachers und an der Leitplanke. Gesamtschadenshöhe ca. 2000 Euro.