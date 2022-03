In Kurve von der Fahrbahn gedrängt: Peugeot-Fahrer kollidiert bei Wiesenfeld mit Leitpfosten

Laut Polizei fuhr der 34-jährige Fahrer eines blauen Peugeot am Mittwoch um 06.45 Uhr auf der Staatsstraße 2435 von Karlstadt in Richtung Lohr. Kurz vor Wiesenfeld kam ihm in einer Rechtskurve ein schwarzer Audi entgegen, der sich halb auf der Gegenfahrbahn befand. Der Fahrer des Peugeot musste ausweichen, kam von der Fahrbahn ab und beschädigte drei Leitpfosten. Es entstand ein Gesamtschaden von 700,- Euro. Der Fahrer des schwarzen Audi entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Eine Strafanzeige wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort wurde eingeleitet.

Die Polizeiinspektion Karlstadt bittet um Hinweise unter 09353/97410.

Täter entwendet alkoholisiert ein Fahrrad

Arnstein. Am Mittwoch um 14.30 Uhr teilte der Eigentümer eines Mountainbikes der Polizei mit, dass dieses entwendet wurde und der Täter sich mit der Beute im Wert von 300 Euro auf dem gegenüberliegenden Grundstück in der Sondheimer-Au-Straße befindet. Dort konnte er von der Polizeistreife angetroffen werden und das Fahrrad wurde dem Eigentümer zurückgegeben. Da bei der Anzeigenaufnahme Alkoholgeruch festgestellt wurde, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, der 2,06 Promille ergab. Da der Täter zuvor das Fahrrad benutzte, wurde eine Blutentnahme angeordnet und zusätzlich zum Diebstahl eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr aufgenommen.

Polizei Karlstadt/kick