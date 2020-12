In Kreuzwertheimer Einkaufsmarkt: Mann bedroht Angestellte mit Hammer

Dieser wollte bereits um 6.45 Uhr Zigaretten kaufen und mit weiteren Artikeln ohne zu bezahlen den Laden verlassen. Vom Marktleiter angesprochen wurde der Mann zusehends aggressiv und verstieß prompt gegen das frisch ausgesprochene Hausverbot. Da das Personal nun massiv, auch unter Nutzung eines von dem Mann mitgeführten Hammers, bedroht wurde, wurde die Polizei informiert. Trotz der Fahndung durch mehrere Streifenwagen konnte die Person nicht gefunden werden.

Beschrieben wird der Mann als etwa 1,80 m groß und ungepflegt in der Erscheinung. Der Mann sprach Deutsch mit Akzent und trug eine dunkle Kapuzenjacke und einen schwarzen Rucksack mit weiß/roten Streifen.

Im Rahmen des Einsatzes stellte sich außerdem heraus, dass in der Zeit zwischen dem Ladenschluss am Vorabend und der Öffnung am Samstagmorgen jemand versucht hatte, gewaltsam über ein Fenster auf der Rückseite eines dort befindlichen Drogeriemarktes einzudringen.

Hinweise auf die Identität oder den Aufenthaltsort des Täters, sowie weitere möglicherweise hilfreiche Beobachtungen nimmt die Polizei in Marktheidenfeld (09391/9841-0) entgegen.