In Karlstadt aus der Kurve gerutscht

Ein 20-jähriger Autofahrer kam am Montag gegen 15:30 Uhr auf der Brückenstraße in Karlstadt, in der Linkskurve zur Auffahrt zur alten Mainbrücke, nach rechts auf den Gehweg. Der BMW touchierte dort ein Schild der Bushaltestelle und fuhr, halb auf dem Gehweg befindlich, gegen einen nach der Haltestelle ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Opel. Dabei wurde der geparkte Opel noch auf einen davor geparkten Fiat aufgeschoben. An dem BMW und an dem Opel entstand durch den Verkehrsunfall wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 3500.- Euro. An dem Fiat entstand ein Schaden in Höhe von ca. 500.- Euro.

Verkehrszeichen in Karlstadt umgefahren

Karlstadt, Lkr. Main-Spessart. Am Montag kam gegen 20:45 Uhr ein 51-jähriger Autofahrer mit seinem Auto in Karlstadt, im Kreisverkehr an der Eußenheimer Str./Bodelschwinghstr., ins Rutschen. Der Peugeot touchierte dabei ein Verkehrszeichen, welches aus der Verankerung gerissen wurde. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 3500.- Euro.

dc/Meldungen der Polizei Karlstadt