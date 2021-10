In geparktes Auto gefahren: Mann verletzt in Mömbris

Hoher Sachschaden ist am Freitagmittag bei einem Verkehrsunfall in Mömbris entstanden. Gegen 12:45 war ein 86-jähriger Mercedes-Fahrer auf der Friedhofstraße von Strötzbach kommend in Richtung Mömbris unterwegs. In Höhe des Friedhofs prallte er in das Heck eines geparkten VW. Eine Feuerwehrfrau, die zufällig vor Ort war, kümmerte sich um die Erstverorgung des verletzten Fahrers und verständigte die Rettungskräfte.

Der Senior wurde anschließend von Sanitätern untersucht, musste jedoch nicht in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Während der Merceredes abgeschleppt werden musste, konnte der VW noch bis zur nächsten Werkstatt gefahren werden. Der Sachschaden summiert sich auf mehrere Tausend Euro. Die Feuerwehr Mömbris stellte die Erstversorgung der Betroffenen sicher, sicherte die Unfallstelle ab und reinigte die Fahrbahn.

Ralf Hettler/sob