In Gemünden mit nicht angemeldetem Auto unterwegs

Auf Nachfrage bei dem 65-jährigen Fahrer gab dieser an, dass er mit dem Auto eine Probefahrt mache und das Fahrzeug vor Fahrtantritt nicht überprüft habe. Bei der Überprüfung in dem betreffenden Autohaus stellte sich heraus, dass es die Werkstatt tatsächlich versäumt hatte, rote Nummernschilder anzubringen.

Es wird nun wegen eines Vergehens nach dem Pflichtversicherungsgesetz ermittelt.

Mofa-Kennzeichen entwendet

Gemünden. Am Montagabend gegen 15:20 Uhr stellte ein 17-Jähriger sein Mofa an den Radparkplätzen am Zughaltepunkt in Wernfeld ab. Als er wieder zurückkam bemerkte er das Fehlen seines Versicherungskennzeichens.

Wer hat etwas beobachtet? Hinwiese erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Schlauchkupplungen aus Messing entwendet

Burgsinn. Am vergangenen Samstag erstattete ein 77-jähriger Rentner Anzeige bei der Polizei weil ein Plastikschlauch, mit dem er Wasser aus einer Quelle im Waldgebiet „Zierleinsgrund" berechtigt abfüllen darf, zerschnitten wurde.

Am Tatort konnte festgestellt werden, dass ein bislang unbekannter Täter den Schlauch zerschnitten hatte, um die vier Schlauchkupplungen aus Messing zu entwenden. Der Wert des Diebesgutes wird auf ca. 70,- Euro geschätzt.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen, setzt die Polizeistation Gemünden eine Belohnung in Höhe von 50 Euro aus.

vd/Polizei Gemünden