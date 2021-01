In Gegenverkehr gekommen: Zwei Verletzte bei Unfall in Boxberg

Hierbei kam er nach links in den Gegenverkehr, wo eine 64-Jährige mit ihrem VW fuhr. Beide Fahrzeuge kollidierten miteinander. Durch den Zusammenstoß wurden die beiden Fahrer leicht verletzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand stand der Audi-Fahrer vermutlich unter Alkoholeinfluss, weshalb ihm in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen wurde. Die Bundesstraße war während der Unfallaufnahme für knapp 90 Minuten gesperrt, an beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

mci / Quelle: Polizei Heilbronn für den Main-Tauber-Kreis