In der Nacht auf Samstag: Einbruchs-Tour von Miltenberg bis Amorbach

Mehrere Diebstähle aus Garagen

Miltenberg. In der Zeit von Freitag, gegen 21 Uhr, bis Samstag, gegen 10 Uhr, hat ein bislang unbekannter Täter aus einem VW Touran, der unverschlossen in einer nicht abgeschlossenen Garage in der Maria-Hilf-Straße stand, eine Brille und ein Navigationsgerät entwendet. Der 59-jährige Geschädigte teilte mit, dass sich der Gesamtwert der entwendeten Gegenstände im unteren dreistelligen Eurobereich bewegt.

Ein weiterer Diebstahl hat sich in der Zeit von Freitag, gegen 18 Uhr, bis Samstag, gegen 10 Uhr, ereignet. Ein Unbekannter hat in der Noethigstraße ebenfalls eine offenstehende Garage betreten und daraus ein rotes Kleinkraftrad entwendet. Dieses war laut Angaben des 58-jährigen Geschädigten nicht fahrbereit und ohne Kennzeichen in der Garage abgestellt. Das Kleinkraftrad hat einen Restwert im unteren dreistelligen Eurobereich. Täterhinweise konnten die Geschädigten nicht geben. Von dem unbekannten Täter oder den unbekannten Tätern fehlt bislang jede Spur. Zeugen der Diebstähle sind bis dato ebenfalls nicht bekannt.

Einbruch in Amorbacher Firma

Amorbach. In der Zeit von Freitag, gegen 16.30 Uhr, bis Samstag, gegen 11 Uhr, brach ein bislang unbekannter Täter in der Straße „Am grundlosen Brunnen“ in einen Büroraum einer dort ansässigen Firma ein. Er betrat danach eine angrenzende Werkstatt und Lagerhalle und entwendete dort eine Vielzahl an hochwertigen Elektrogeräten und Werkzeugen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf einen unteren vierstelligen Eurobetrag. Die 58-jährige Geschädigte teilte mit, dass sich der Gesamtwert der entwendeten Gegenstände im mittleren vierstelligen Eurobereich bewegt.

Einbruch im Sportheim

Amorbach. Ein weiterer Einbruch hat sich in der Zeit von Freitag, gegen 17 Uhr, bis Samstag, gegen 10.30 Uhr, ereignet. Ein bislang unbekannter Täter hat mehrere Außentüren eines Sportheims in der Boxbrunner Straße aufgehebelt und sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten verschafft. Es wurden mehrere Zimmer und Räume betreten und die darin befindlichen Schränke nach Wertgegenständen durchwühlt. Es wurde laut Angaben des 54-jährigen Mitteilers nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf einen unteren vierstelligen Eurobetrag.

Einbruch in Weilbach

Weilbach. In der Zeit von Freitag, gegen 19 Uhr, bis Samstag, gegen 9.45 Uhr, hat sich in der Reuboldstraße ein dritter Einbruch ereignet. In einer dort ansässigen Firma für Lebensmittelverarbeitung hat sich ein bislang unbekannter Täter über ein Außenfenster Zutritt zum Gebäudeinneren verschafft. Dort hat der Unbekannte die Geldkassette im Kassenbereich mit den Einnahmen des vergangenen Tages entwendet. Der entwendete Beuteschaden beläuft sich auf einen mittleren dreistelligen Eurobetrag. Der entstandene Sachschaden konnte bislang nicht beziffert werden. Täterhinweise konnten die Geschädigten nicht geben. Von dem unbekannten Täter oder den unbekannten Tätern fehlt bislang jede Spur. Zeugen der Einbrüche sind bis dato ebenfalls nicht bekannt.

Polizei Miltenberg/mm