In berauschtem Zustand Rad geklaut - und prompt erwischt

Ein 20-jähriger Täter, welcher offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, verschaffte sich durch Klingeln an der Haustür Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus. Aus dem Keller entwendete er anschließend ein Herrenfahrrad und flüchtete. Eine Streife der Polizeiinspektion Aschaffenburg konnte den Dieb in der Marienstraße festnehmen, nachdem er auch dort an einem Haus geklingelt hatte. Auf den jungen Mann kommt nun unter anderem eine Anzeige wegen Diebstahl, aber auch wegen Trunkenheit im Verkehr zu, da er im berauschten Zustand auf dem Fahrrad unterwegs war.

Berauscht in der Verkehrskontrolle

Nilkheim. Am Montagmittag, gegen 12 Uhr, zog eine Streife der Polizeiinspektion Aschaffenburg eine 35-jährige Autofahrerin aus dem Verkehr, welche das Fahrzeug unter dem Einfluss berauschender Mittel lenkte. Die Dame wurde in der Großostheimer Straße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei zeigte sie drogentypische Auffälligkeiten. Schlussendlich räumte die Autofahrerin selbst einen zeitnahen Haschischkonsum ein. Die Weiterfahrt wurde ihr daraufhin untersagt und eine Blutentnahme durchgeführt.

Nach Ausweichmanöver - Auto fährt gegen die Leitplanke

Bessenbach. Auf der Staatstraße 2312 zwischen Hessental und Bessenbach kam es am Montagabend, gegen 20:15 Uhr, im Bereich einer Linkskurve zu einem Verkehrsunfall. Ein 52-jähriger BMW-Fahrer musste eigenen Angaben zufolge einem entgegenkommenden Auto ausweichen, welches mittig auf der Fahrbahn fuhr. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden lenkte der 52-Jährige nach rechts und touchierte dabei die Leitplanke. Der eigentliche Unfallverursacher fuhr ohne anzuhalten weiter.

Zeugen, welche den Unfall beobachten konnten, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-0 in Verbindung zu setzen.

Mehrere Sachbeschädigungen durch Graffiti

Über das vergangene Wochenende hinweg kam es im Landkreis Aschaffenburg zu mehreren Sachbeschädigungen durch Graffiti. Im Hösbacher Ortsteil Winzenhohl wurden die Wand des Kirchturms, ein Schulgebäude und eine Bushaltestelle mit blauer Farbe beschmiert. Auch in Mainaschaff wurden in der Goethestraße mehrere Fahrzeuge und eine Fußgängerunterführung ebenfalls mit blauer Farbe beschmiert. Zusammengefasst befindet sich der verursachte Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

Bereits im gestrigen Pressebericht informierte die Polizeiinspektion Aschaffenburg über einen ähnlichen Vorfall im Stadtteil Obernau.

vd/Polizei Aschaffenburg