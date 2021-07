In Aschaffenurger Hockstraße: Unbekannter belästigt Frau sexuell

Er sprach sie in einer ausländischen Sprache an und zog sein T-Shirt aus. Anschließend fasste er sich mit der Hand an sein Glied und manipulierte daran oberhalb seiner Hose herum. Nachdem die Geschädigte sich entfernte, lief er ihr ein kurzes Stück hinterher und bog anschließend in Richtung Alois-Grimm Straße ab. Der Mann wird auf circa 50 Jahre geschätzt, hatte eine kräftige Statur und war circa 180 cm groß. Er trug eine dunkle Jeanshose, ein weißes T-Shirt und hatte kurze, wellige, schwarze Haare und einen Dreitagebart.

Alkoholisierter Fahrzeugführer fährt entgegengesetzt der Fahrtrichtung

Aschaffenburg. Gegen 01.30 Uhr konnte eine Streifenbesatzung den Fahrer eines Pkw VW dabei beobachten, wie er die Stengerstraße in Richtung Schönbornstraße auf der falschen Fahrbahnseite befuhr. Während der anschließenden Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der 48-jährige Fahrer alkoholisiert war. Einen freiwilligen Alkoholtest verweigerte er. Nachdem zur Feststellung des Alkoholwerts eine Blutentnahme angeordnet wurde, musste er seinen Weg zu Fuß fortsetzen. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Geparkten Pkw touchiert und geflüchtet

Aschaffenburg. Der Besitzer eines Pkw Skoda konnte gegen 01.00 Uhr von seinem Balkon in der Kinzigstraße beobachten, wie der bislang unbekannt Fahrer eines blauen Vans von der Aschaffstraße in die Kinzigstraße einbog. Als der Fahrzeugführer versuchte zu wenden, stieß er mit der Front gegen die Heckstoßstange des geparkten Skodas. Hierbei entstand ein Schaden von circa 1500 Euro. Der Verursacher flüchtete, ohne sich um den Unfallschaden zu kümmern.

Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

Aschaffenburg. Gegen 14.45 Uhr befuhr eine Fahranfängerin mit ihrem Pkw Opel die Ottostraße in Richtung Müllerstraße und wollte an der Kreuzung nach links abbiegen. Hierbei übersah sie die Fahrerin eines Pkw VW, die vom Schönbornweg kommend in die Kreuzung einfuhr. Es kam zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Insgesamt wird der Unfallschaden auf circa 6000 Euro geschätzt.

In Tiefgarage Unfallflucht begangen

Aschaffenburg. Der Geschädigte parkte seinen schwarzen Pkw Audi Coupe in der Zeit von 11.45 Uhr bis 13.30 Uhr in der Tiefgarage in der Treibgasse. Nachdem er wieder zu seinem Fahrzeug kam, bemerkte er einen frischen Unfallschaden von schätzungsweise 4000 Euro. Der Unfallverursacher flüchtete, ohne sich um den entstandenen Unfallschaden zu kümmern.

Aus Unachtsamkeit hohen Sachschaden verursacht

Aschaffenburg. Gegen 03.40 Uhr befuhr ein 22-jähriger Fahrer eines Pkw Renault die Straße „Zum Schreibergarben“ in Fahrtrichtung Schweinheimer Straße. Hierbei touchierte er einen geparkte Pkw Volvo und schob diesen auf einen weiteren Pkw VW. Insgesamt entstand an den drei Fahrzeugen ein Unfallschaden von circa 23.000 Euro.

Pfefferspray ins Gesicht gesprüht

Aschaffenburg. Am Main unterhalb des Pompejanums kam es gegen 23:30 Uhr zunächst zu einem verbalen Streit zwischen zwei Jugendgruppen. Nach einem leichten Hin- und Herstoßen, nahm ein Jugendlicher plötzlich ein Brennen und eine starke Hitzeentwicklung im Gesicht wahr. Der Geschädigte flüchtete anschließend mit vier weiteren Freunden in die Hanauer Straße und verständigte die Polizei. Offensichtlich wurde ihm durch einen Jugendlichen Pfefferspray ins Gesicht gesprüht. Der bislang unbekannte Täter konnte im Zuge der Sachverhaltsaufnahme nicht mehr angetroffen werden.

Bei Kontrolle Marihuana aufgefunden

Aschaffenburg. Bei einer Kontrolle eines 16-Jährigen in der Spessartstraße, wurden gegen 00:15 Uhr circa 0,5 Gramm Marihuana aufgefunden. Der Jugendliche wurde seiner Mutter übergeben. Ihn erwartet eine Strafanzeige.

Aus Wut über Parkverhalten - Pkw beschädigt

Aschaffenburg. Offensichtlich aus Wut über die Parksituation beschädigte am Samstag gegen 09.00 Uhr ein bislang unbekannter Täter einen Pkw Daimler Vito. Sein Besitzer hatte diesen in der Odenwaldstraße vor der Einfahrt einer Garage geparkt. Als er wieder zu seinem Fahrzeug zurückkam, bemerkte er, dass dieser mit Edding beschmiert wurde. Zudem wurde der Seitenspiegel eingeklappt, wobei ein Windabweiser zu Bruch ging.

Betrunkener Sozius stürzt von Pedelec

Mainaschaff, Lkr. Aschaffenburg. Auf einem Feldweg zwischen Kleinostheim und Mainaschaff wollte gegen 14.30 Uhr ein 29-jähriger Mann seinen ein Jahr jüngeren Freund auf dem Gepäckträger seines Pedelec mitnehmen. Beim Anfahren konnte sich der stark betrunkene Sozius nicht festhalten und stürzte zu Boden. Er verletzte sich leicht, in dem er eine Platzwunde am Auge und Schürfwunden erlitt. Zur weiteren Behandlung wurde er ins Klinikum Aschaffenburg verbracht.

Sturz mit Pedelec

Großostheim-Pflaumheim, Lkr. Aschaffenburg. Gegen 14.00 Uhr befuhr ein 63-jähriger Fahrer eines Pedelec die Straße „An der Dorfmauer“ und wollte einen Bordstein hochfahren, um auf einem Fahrradweg seinen Weg fortzusetzen. Hierbei rutschte das Vorderrad seines Fahrrads weg und er kam zu Sturz. Nach einer Erstbehandlung durch einen Rettungswagen, wurde der Verletzte mit dem Verdacht einer Schulterfraktur ins Klinikum Aschaffenburg eingeliefert.

Meldungen der Polizei Aschaffenburg

++++++++++

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Schöllkrippen - Gegen 15:28 Uhr ereignete sich in der Aschaffenburger Straße/ Einmündung Industriestraße ein schwerer Verkehrsunfall. Eine 40-jährige Opelfahrerin wollte von der Industriestraße nach links in die Aschaffenburger Straße einbiegen. Sie nahm zwar den vorfahrtsberechtigten Kleintransporter auf der Aschaffenburger Straße wahr, war aber der Meinung, dass dieser nach rechts in die Industriestraße abbiegen wolle. Sie bog deshalb ab und auf der Aschaffenburger Straße kam es zu einem heftigen Zusammenstoß, dass im Kleintransporter alle Airbags auslösten. Der 33-jährige Fahrer zog sich Thoraxprellungen durch die Airbagauslösung zu. Er klagte weiter über starke Kopfschmerzen und Schwindel. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in die BGU-Klinik Frankfurt geflogen, um Innere Verletzungen auszuschließen. Die Opelfahrerin klagte ebenfalls über starke Kopfschmerzen und Prellungen im Bereich des Gurtes und wurde vom RTW ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein starker Frontschaden der auf jeweils 10.000,- Euro geschätzt wird. Ein unbeteiligter Zeuge bestätigte den angegebenen Unfallhergang.

Die FFW Schöllkrippen war mit insgesamt 21 Einsatzkräften vor Ort und war mit der Sperrung einer Fahrspur, Verkehrslenkungsmaßnahmen und der Reinigung der Fahrbahn beschäftigt. Die Sperrung der Fahrspur konnte nach Abschleppen der beiden Unfallfahrzeuge gegen 17:30 Uhr wieder aufgehoben werden.

Nötigung im Straßenverkehr

Alzenau - Ein 54-jähriger Rennradfahrer befuhr gegen 18:30 Uhr die Staatsstraße 2305 vom Kahlgrund kommend in Richtung Alzenau. Auf Höhe der Brennerei Dirker wurde er von einem bis jetzt unbekannten orangenen Pkw mit unzureichendem Seitenabstand überholt. Dabei gestikulierte der Fahrer auch noch wild. Zu einer Berührung kam es nicht. Der Rennradfahrer kam anschließend zur Anzeigenerstattung zur PI Alzenau. Das abgelesene Kennzeichen war allerdings falsch. Nach längerem Gespräch wollte er nur noch, dass mit dem Pkw-Fahrer ein belehrendes Gespräch geführt wird. Da er seine Fahrt mit einer Action-Cam filmte, wollte er auf den Aufzeichnungen nach dem Kennzeichen schauen.

Sachbeschädigung an Kfz

Kahl am Main - Ein schwarzer 3er BMW wurde in der Zeit von 11:00 bis 12:00 Uhr in der Hanauer Landstraße 2 vor der Sparkasse geparkt. Als der 21-jährige Besitzer wieder zu seinem Pkw zurückkam, stellte er auf der Fahrerseite einen durchgezogenen Kratzer mit einer Länge von ca. 80 cm fest. Dabei handelt es sich eindeutig um keinen Unfallschaden. Der Schaden wird auf ca. 1.500,- Euro geschätzt. Hier ist die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen.

Zeugen die sachdienliche Hinweise, insbesondere wegen Sachbeschädigung am Kfz in Kahl am Main geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Alzenau unter der Telefonnummer 06023-944-0 zu melden.

Meldungen der Polizei Alzenau