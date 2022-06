In Aschaffenburger Einfamilienhaus eingebrochen - Kripo sucht Zeugen

Nach ersten Ermittlungserkenntnissen muss sich der Einbruch in der Arndtstraße im Zeitraum zwischen 18.30 Uhr und 00.25 Uhr ereignet haben. Der Täter nutzte offenbar die Abwesenheit der Hausbewohner, öffnete gewaltsam die Hauseingangstür und machte sich im Anschluss auf die Suche nach Beute. Dem aktuellen Ermittlungsstand nach nahm der Unbekannte Schmuck an sich, verschwand damit in unbekannte Richtung und hinterließ einen Sachschaden an der Eingangstür. Der genaue Wert der Beute ist noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Wer im fraglichen Zeitraum etwas beobachtet hat, das mit dem Einbruch in der Arndtstraße in Zusammenhang stehen könnte, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1733 mit der Kriminalpolizei Aschaffenburg in Verbindung zu setzen.

mkl/Polizei Unterfranken