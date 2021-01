In Aschaffenburg-Damm betrunken erwischt und Ausgangssperre missachtet

Einer Polizeistreife der Inspektion Aschaffenburg fiel in der Stengerstraße ein Verkehrsteilnehmer auf, welcher in auffälliger und unsicherer Fahrweise seinen Opel steuerte. Das Fahrzeug wurde daher zur Verkehrskontrolle angehalten. Da den Beamten im Rahmen der Kontrolle starker Alkoholgeruch in die Nase stieg, wurde der 24-jährige Fahrer zum Alkoholtest gebeten. Dieser ergab eine Alkoholisierung von 1,1 Promille. In der Folge wurde die Weiterfahrt des jungen Mannes unterbunden. Er musste die Beamten zur Inspektion begleiten, wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Der Führerschein des 24-Jährigen wurde sichergestellt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Zudem verstieß er gegen die aktuell geltende Ausgangsbeschränkung.

Polizei Aschaffenburg/kick