An Sonntagnachmittag ist die Feuerwehr Hainburg zu einem Waldbrand an die sogenannten Lehmkaute alarmiert worden. Dort wird für das örtliche Ziegelwerk Lehm abgebaut. Die Brandstelle lag nur wenige hundert Meter neben der L3416 zwischen Hainburg und Obertshausen in einem sehr dicht bewachsenen Waldstück.

Die Feuerwehr war um 16:40 Uhr bei einer Brandnachschau an einer andern Einsatzstelle, nahm den Rauch wahr und machte sich unmittelbar auf die Suche nach dem Brand. Nach kurzer Zeit konnte das Feuer ausfindig gemacht werden. Wind fachte die Flammen bei Eintreffen der Feuerwehr immer weiter an. Das Feuer hatte zu diesem Zeitpunkt schon eine Ausdehnung von ca. 4.000 Quadratmeter. Im weiteren Einsatzverlauf dehnte der Brand sich auf über 5.000 Quadratmeter aus. Unmittelbar wurden weitere Einsatzkräfte nachalarmiert. Löschwasser wurde mit Tanklöschfahrzeugen im Pendelverkehr an die Brandstelle gebracht.

Polizeihubschrauber im Einsatz

Zur Erkundung der Lage war ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Ein angedachter Löscheinsatz eines anderen Polizeihubschraubers kam nicht mehr zum Tragen, da bei Eintreffen des Hubschraubers der Brand bereits gelöscht war.

In der Anfangsphase des Einsatzes mussten sich die Feuerwehrleute wegen Erschöpfung und Löschwassermangel kurz vom Feuersaum zurückziehen. Hierbei geriet auch Schlauchmaterial in Brand, das aber schnell wieder ersetzt werden konnte. Das Feuer erreichte im Bereich junger Bäume auch die Wipfel. Dies bedeutete eine sehr große Gefahr einer schnellen Brandausbreitung. Nach etwa zwei Stunden war das Feuer unter Kontrolle und die aufwendigen Nachlöscharbeiten begannen.







Kräfte, die am Anfang im Einsatz waren, wurden nach und nach aus dem Einsatz herausgelöst und durch frische Kräfte ersetzt. Insgesamt kamen 230 Feuerwehrleute aus dem Kreis Offenbach zum Einsatz. Dies Waren Feuerwehren Hainburg, Feuerwehren Seligenstadt, Feuerwehren Rodgau, Feuerwehr Neu-Isenburg, Feuerwehr Mainhausen, Feuerwehr Obertshausen, Feuerwehr Dreieich, Feuerwehr Egelsbach, Polizeihubschrauber mit Löschwasserbehälter, DRK OV Hainstadt und der Rettungsdienst Kreis Offenbach.

Brandstiftung befürchtet

Die Feuerwehr Hainburg wurde hier seit Donnerstag zum zehnten Einsatz - viele davon Waldbrände – alarmiert. Dies zehrte, wie auch die hohen Temperaturen von 36°C, an den Kräften der freiwilligen Feuerwehrleute. Ein Feuerwehrmann und eine Feuerwehrfrau erlitten eine Hitzeerschöpfung. Der Feuerwehrmann wurde zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehrfrau wurde vor Ort behandelt.

Wegen der hohen Anzahl an Bränden in der vergangenen Zeit, befürchtet die Polizei einen Brandstifter, der im Bereich Hainburg und Seligenstadt unterwegs ist, und hat Ermittlungen aufgenommen.

Armin Lerch