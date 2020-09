Im Streit Glasflasche über den Kopf geschlagen

Schwere Verletzungen hat ein 20-Jähriger am Donnerstag in Seligenstadt erlitten. Ihn soll ein 23-Jähriger im Streit eine Glasflasche über den Kopf gezogen haben. Nach eigenen Angaben hat die Polizei am Donnerstagvormittag einen Verdächtigen vorläufig festgenommen. Er soll seinen Kontrahenten so verletzt haben, dass er anschließend stationär in einem Krankenhaus aufgenommen wurde.

Die Tat spielte sich demnach gegen 6 Uhr in einer Wohnung in der Offenbacher Landstraße in Froschhausen ab. Die beiden Männer sollen in Streit geraten sein, in dessen Verlauf der Tatverdächtige seinem Bekannten die Verletzungen zufügte. Nach der Tat sei der Beschuldigte aus einem Fenster im ersten Stock des Mehrfamilienhauses gesprungen und auf einem Autodach gelandet.

Zunächst flüchtete er, dank eines Zeugenhinweises wurde er aber auf einem Radweg zwischen Froschhausen und Seligenstadt von einer Streife gestellt und festgenommen. Der Haftrichter erließ am Freitag Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung, der Beschuldigte sitzt bereits in der Justizvollzugsanstalt.

Anmerkung: In der originalen Pressemitteilung hatte die Polizei geschrieben, der Verdächtige sei in eine "Justizvollzugsveranstaltung" gebracht worden ;-).