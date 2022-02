Im Lastwagen zu schnell auf B26 bei Gemünden

VW Passat erfasst Reh

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart. In der Nacht zum Freitag, gegen 0.30 Uhr, fuhr ein 24-jähriger Autofahrer auf der Staatsstraße 2302 von Schönau in Richtung Gemünden, als ein Reh die Fahrbahn querte. Das Wild wurde frontal erfasst und getötet. Am VW Passat entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro.

Digitales Kontrollgerät ohne Funktion im Lastwagen - Ende der Fahrt

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart. Im Rahmen der vorgenannten Schwerlastkontrolle wurde ein 60-jähriger Fahrer in der Wernfelder Straße angehalten. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass das Fahrzeug und das digitale Kontrollgerät nicht ordnungsgemäß gekoppelt sind. Dem 60-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt, lediglich die Fahrt zur Werkstatt wurde gestattet.