Im Kreisverkehr gegen Straßenlaterne gefahren

Bei einem Verkehrsunfall in Alzenau entstand am Sonntagabend ein Schaden von 7.000 Euro. Gegen 22.30 Uhr fuhr eine 30-jährige Nissan-Fahrerin auf der Hanauer Straße in Richtung Kahl. Beim Ausfahren aus dem Kreisverkehr kam sie nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine Straßenlaterne. Diese kippte um und lag dann über der Fahrbahn. Die Fahrerin blieb bei dem Unfall unverletzt. Die Feuerwehr aus Alzenau entfernte die umgestürzte Laterne. Der Pkw wurde nicht unerheblich an der vorderen linken Seite beschädigt.

Schöllkrippen-Schneppenbach, Lkr. Aschaffenburg. Am Sonntag um 20 Uhr erfasste ein Opel-Fahrer auf der Staatsstraße 2306 zwischen Schneppenbach und Hofstädten ein Reh. Das Tier wurde dabei auf die Gegenfahrbahn geschleudert, so dass eine entgegenkommende Honda-Fahrerin nicht mehr ausweichen konnte und über das Reh fuhr. Das schwer verletzte Tier musste vom Jagdpächter von seinen Leiden erlöst werden. Am Opel entstand ein Schaden von 2.000 Euro, an dem Honda wird der Schaden auf 5.000 Euro geschätzt.

Diverse Gegenstände von Terrasse in Kälberau gestohlen

Alzenau-Kälberau, Lkr. Aschaffenburg. Zwischen Dienstag und Sonntagnachmittag entwendete ein Unbekannter von einer Terrasse in der Lessingstraße diverse Gegenstände. Es handelte sich dabei um ein Damen-City-Bike, einen Akkuschrauber und einen Werkzeugbehälter samt Inhalt. Der Schaden wird auf 400 Euro geschätzt.

Hinweise an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0.

dc/Meldungen der Polizei Alzenau