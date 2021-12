Im Drogenrausch mit blanker Felge Auto gefahren: Unfall an der Fasanerie Aschaffenburg

Ein 23-jähriger Opel-Fahrer war laut Polizei von Goldbach kommend im Kurvenausgang nach der Elsässer Straße nach links von der Straße abgekommen und ist in die Wiese gefahren. Bereits vor dem Unfall war der vordere linke Reifen des Autos beschädigt, sodass er auf der blanken Felge fuhr. Eine Zeugin hatte dies beobachtet und daraufhin die Polizei verständigt. Bei der Verkehrsunfallaufnahme durch eine Streife der Polizeiinspektion Aschaffenburg zeigte der 23-Jährige starke drogentypische Auffälligkeiten. Der Führerschein des jungen Mannes wurde vorerst beschlagnahmt. Außerdem musste er die Beamten zur Durchführung einer Blutentnahme begleiten.

Mit einem Promille am Steuer

Eine 26-Jährige aus Aschaffenburg wurde am Sonntagmorgen um kurz vor sechs Uhr in der Darmstädter Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die junge Dame war einem Zeugen zuvor auf der A3 und der Bundesstraße 8 aufgefallen. Er verständigte die Polizei, weil sie hierbei sehr langsam fuhr und mehrfach von der Fahrbahn abkam. Bei der anschließenden Kontrolle hatte die Fahrzeugführerin einen Alkoholwert von knapp über einem Promille. Der Führerschein wurde durch die Streife der Polizeiinspektion Aschaffenburg vorerst beschlagnahmt. Weiterhin wurde eine Blutentnahme in einem nahegelegenen Krankenhaus durchgeführt. Auf die 26-Jährige kommt nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr zu.

Fahrraddiebstahl aus Gartenschuppen

Im Bunsenweg im Aschaffenburger Stadtteil Strietwald entwendete ein unbekannter Täter zwischen Samstag, 21 Uhr und Sonntag 06.45 Uhr, zwei hochwertige Fahrräder, sowie Gartengeräte aus einem unverschlossenen Schuppen. Bei den Fahrrädern handelt es sich um E-Bikes des Herstellers Velodeville in der Farbe Rot. Der Wert der Räder beträgt jeweils 2.800 Euro.

Wildunfall auf der B469 bei Großostheim

Am späten Sonntagabend, gegen 20.30 Uhr, erfasste ein 51-jähriger Ford-Fahrer ein kreuzendes Wildschwein auf dem linken Fahrstreifen der Bundesstraße 469 bei Großostheim. Der Fahrzeugführer driftete daraufhin nach rechts ab und kollidierte mit einem parallel fahrenden Mercedes auf dem rechten Fahrstreifen. Die Verkehrsteilnehmer blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 5.000 Euro. Der Ford musste abgeschleppt werden.

Polizei Aschaffenburg/kick