Polizei löst illegale Party am Steinbruch in Hanau auf - Jugendliche verletzt

Mindestens eine Person wurde festgenommen und durch Einsatzkräfte der Polizei auf die Wache verbracht. Der Polizei wurde zu Beginn eine illegale Party gemeldet, an der mehrere Jugendliche teilgenommen haben sollen. Bei Eintreffen der Beamten fiel ihnen eine größere Personengruppe auf, die sich schnell von der Einsatzstelle entfernte. Die Flüchtigen rannten in ein angrenzendes Waldstück und versteckten sich teilweise um den Steinbruch herum. Unverzüglich leitete die Polizei Suchmaßnahmen nach den illegalen Partyteilnehmern ein. Hierzu forderten die Beamten die Berufsfeuerwehr Hanau zur Amtshilfe an die Einsatzstelle an, um mit feuerwehreigenen Wärmebildkameras in den dunklen Waldgebieten nach den Flüchtigen zu suchen. Auch der angrenzende Schlosspark Wilhelmsbad wurde weiträumig durch mehrere Streifen abgesucht. Zu dem Gesundheitszustand der Verletzten liegen uns derzeit keine Informationen vor. Insgesamt waren ca. 7 Streifenwagen und 20 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei im Einsatz.

mci / Quelle: 5vision.media