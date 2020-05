Illegale Müllentsorgungen in Erlenbach und Obernburg

Zwei illegale Müllentsorgungen sind bei der Polizeiinspektion Obernburg vom vergangenen Wochenende gemeldet worden. Am Erlenbacher Waldfriedhof wurde eine Erlenbacherin beobachtet, als sie auf dem Friedhofsgelände zwei Mülltüten deponierte. Dank eines aufmerksamen Zeugen, der das Autokennzeichen der Müllentsorgerin notierte, konnte diese ermittelt werden. Die Dame erwartet nun einen Bußgeldbescheid des Landratsamtes Miltenberg.

An der B 426 bei Obernburg hat ein noch Unbekannter, vermutlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag, diversen Sperrmüll entsorgt. Mitarbeiter der Stadtverwaltung Obernburg meldeten, dass Kindermöbel und ein Hometrainer neben einem Waldweg, der von Eisenbach kommend rechts parallel zur B 426 verläuft, abgelegt wurden. Vermutlich hat der Entsorger zuhause renoviert und sich so des überflüssigen Hausrates entledigt. Der Müll muss nun auf Kosten der Stadt Obernburg entsorgt werden.

stru/Polizei Obernburg