Illegale Knallkörper im Hanauer Schlossgarten sichergestellt

Gegen 18.45 Uhr fiel den Polizeibeamten eine vierköpfige Personengruppe auf, die daraufhin einer Kontrolle unterzogen wurde. Auf einen 16-Jährigen aus Bruchköbel , der ersten Erkenntnissen zufolge für die mitgeführten Knallkörper verantwortlich ist, kommt nun ein Verfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz zu. Er sowie seine Begleiter im Alter von 14, 16 und 17 Jahren wurden im Nachgang an die Erziehungsberechtigten überstellt.



Zeugensuche nach Unfallflucht in der Hochstädter Landstraße

Hanau. Am Freitag ereignete sich zwischen 16 und 19.50 Uhr in der Hochstädter Landstraße in Höhe der Hausnummer 38 eine Verkehrsunfallflucht, wobei ein geparkter Fiat Punto beschädigt wurde. Der Schaden an der Fahrerseite beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 2.000 Euro. Da es sich um eine viel befahrene Straße handelt, könnten Verkehrsteilnehmer die Unfallflucht beobachtet haben. Hinweise werden unter der Rufnummer 06181 100-120 entgegengenommen.

Polizeimeldungen Hessen