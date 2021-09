Illegale Graffitiaktion in Karlstein

Die Streife hatte den 19-jährigen Schüler um 01 Uhr in der Schubertstraße kontrolliert. Auffällig war dabei, dass er schwarze Finger hatte. Er händigte einen schwarzen Lackstift aus, mit dem er offenbar vorher einen Stromverteilerkasten beschriftet hatte. In der Hanauer Landstraße konnten noch diverse Objekte festgestellt werden, die mit dem gleichen Schriftzug bemalt wurden. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Schüler wieder entlassen. Die genaue Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest.

Kahl. Bei einem Verkehrsunfall in der Aschaffenburger Straße entstand am Mittwochmittag ein Schaden von 1.100 Euro. Um 12.45 Uhr hatte ein 35-jähriger Lkw-Fahrer in der Aschaffenburger Straße rangiert und dabei einen abgestellten Ford touchiert.

Betriebsunfall mit zwei Verletzten

Alzenau. Bei einem Betriebsunfall in einer Firma in der Brentanostraße wurden am Mittwochabend zwei Personen verletzt. Die beiden Arbeiter im Alter von 19 und 35 Jahren hatten gegen 20 Uhr eine elektrische Greifzange bedient. An der Greifzange hing ein 250 kg schweres Porenbetonteil. Aus bisher nicht bekannten Gründen wurde der manuelle Auslöser betätigt, so dass das Bauteil nach unten fiel. Dabei wurde der 19-Jährige am Bein getroffen, so dass er sich eine größere, offene Fleischwunde am Schienbein zuzog. Der 35-Jährige erlitt lediglich Prellungen im Beinbereich. Beide Männer wurden nach der Erstversorgung zur weiteren Behandlung ins Klinikum Aschaffenburg gebracht. Die weiteren Ermittlungen führt die Alzenauer Polizei.