Illegale Abfallentsorgung im Raum Karlstadt und Arnstein

Bereits am 30.07.2020, gegen 19.00 Uhr, beobachtete ein Jagdpächter in Raum Arnstein wie der Fahrer eines weißen Kleinwagens in einem Waldstück zwischen Heugrumbach und Büchold mehrere Tüten mit Abfällen illegal entsorgte. Bei der Örtlichkeit handelt es sich um einen Forstweg im Staatswald „Pfifferburg“. Da sich der Zeuge das Kennzeichen des Fahrzeugs notiert hatte muss der Verantwortliche mit einer Anzeige rechnen.

Am 03.08.2020, gegen 14.30 Uhr, stellte eine Zeugin zufällig fest, dass Unbekannte mehrere gelbe Säcke und Kunststoffeimer einfach neben der B 26 zwischen Karlstadt und Stetten entsorgt hatten.

Brückenpfeiler mit Graffiti beschmiert

Thüngen, Lkr. Main-Spessart Am 04.08.20, gegen 08.30 Uhr, beobachtete ein Zeuge wie ein junger Mann sich auffällig unter der Brücke zwischen der Schulstraße und der B 26 verhielt. Der Zeuge erkannte schließlich das es sich um einen Graffiti-Sprüher handelte der gerade dabei war das Bauwerk zu verunstalten. Offensichtlich bemerkte der Täter, dass er beobachtet wird und flüchtete kurzerhand mit einem blauen Opel Astra Kombi. Bei dem Täter soll es sich um einen schlanken, ca. 20-jährigen Mann mit dunklen kurzen Haaren gehandelt haben.

Geparkten Wagen angefahren und geflüchtet

Arnstein, Lkr. Main-Spessart Bereits in der Nacht vom 01. auf den 02. August wurde ein in der Schweinfurter Straße ordnungsgemäß geparkter silberfarbener Pkw Dacia angefahren und beschädigt. An dem Dacia entstand ein massiver Seitenschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Der Unfallverursacher setzte anschließend seine Fahrt fort ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. An der Unfallstelle konnten diverse Fahrzeugteile des Verursachers aufgefunden werden. Es müsste sich vermutlich um einen neueren Pkw BMW der 3er oder 5er Serie gehandelt haben.

Sachdienliche Hinweise zu den genannten Fällen nimmt die Polizeiinspektion Karlstadt unter der Telefonnummer 09353/9741-0 entgegen.

Im Kreisverkehr gestürzt

Karlstadt, Lkr. Main-Spessart Am Dienstagmorgen befuhr eine 19-jährige mit ihrem Kleinkraftrad den Kreisverkehr zwischen der Bodelschwinghstraße und der Eußenheimer Straße. Auf Höhe der ersten Ausfahrt kam die Fahrzeugführerin aus bislang ungeklärter Ursache zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Am Kleinkraftrad entstand Sachschaden in Höhe von etwa 150 Euro.

dc/Meldungen der Polizei Karlstadt