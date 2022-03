Illegal Bauschutt in Erlenbach (Main-Spessart) abgeladen

Etwa ein halber Kubikmeter Bauschutt, das entspricht der Ladung eines halben Anhängers, hat ein unbekannter Täter etwa 50 Meter vor der Grünschnittdeponie der Gemeinde abgeladen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Auto zerkratzt

Main-Spessart. Ein Schaden von etwa 300 € verursachte ein unbekannter Täter an einem silbergrauen VW Passat. Mit einem spitzen Gegenstand wurde die Motorhaube mehrfach zerkratzt. Der Wagen stand in der Zeit von Donnerstag bis Freitag zeitweise in Marktheidenfeld, OT Altfeld, auf dem Mitarbeiterparkplatz einer Firma oder in Partenstein in der Bgm.-Mützel-Straße.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Werbebanner beschädigt

Marktheidenfeld. Das Werbebanner der Rudergesellschaft Marktheidenfeld wurde am Dienstag beschädigt. Dieses hing am Zugang vom Main zum Vereinsgelände und wurde durch Einwirkung von Feuer beschädigt. Es entstanden zwei etwa 2 x 6 cm große Löcher, ohne dass das Banner Feuer fing. Der Schaden wird mit 120 € angegeben.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Vorfahrt missachtet

Marktheidenfeld. Zu einer Vorfahrtsmissachtung mit 6500 € Sachschaden kam es am Dienstag, gegen 08:20 Uhr, in der Georg-Mayr-Straße. Der 21-jährige Fahrer eines Toyota Yaris befuhr die Straße in Richtung alte Mainbrücke und wollte nach links in die Düsseldorfer Straße abbiegen. Dabei übersah er ein entgegenkommendes Auto und stieß mit diesem zusammen. Verletzt wurde niemand, aber beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Quelle: Polizei Marktheidenfeld/lady