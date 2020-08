Hyundai-Kennzeichen in Vormwald geklaut

Der Dieb ist bislang unbekannt.



Wildunfall mit einem Reh

Alzenau. Am Samstag gegen 8.50 Uhr kollidierte ein 55-jähriger Fahrer eines BMW mit einem querenden Reh. Der Schaden am Fahrzeug wurde auf rund 1.000 Euro geschätzt.





Beim Ausparken anderen Wagen beschädigt

Alzenau-Hörstein. Am Samstagmorgen gegen 8.50 Uhr wollte ein 32-jähriger Opel-Fahrer auf einem Parkplatz im Industriegebiet Süd rückwärts ausparken. Hierbei stieß er gegen einen dahinter stehenden Smart und beschädigte diesen an der linken Fahrzeugfront. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 4.000 Euro.

Zusammenstoß auf Parkplatz

Alzenau. Am Samstagmittag gegen 14.35 Uhr kam es auf einem Parkplatz in der Junkersstraße zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. Hierbei fuhren eine 33-jährige Opel-Fahrerin und ein 49-jähriger Kia-Fahrer rückwärts aus der Parklücke aus, als es aus Unachtsamkeit zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeughecks kam. An den Autos entstand ein Gesamtschaden von rund 4.000 Euro.

mkl/Polizei Alzenau