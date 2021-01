In diesem Zeitraum parkte eine 52-jährige Frau ihren schwarzen Hyundai in der Hanauer Landstraße ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand. Am 2. Januar stellte sie schließlich einen frischen Unfallschaden im Bereich der Fahrerseite fest. Der Schaden beläuft sich auf rund 2.500 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

mkl/Polizei Alzenau