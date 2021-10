Hydraulikschlauch geplatzt: Öl in Waldgebiet ausgelaufen

Beim Beladen eines Lkws mit Baumstämmen in einem Waldgebiet nördlich der Staatsstraße 2312 platzte der Hydraulikschlauch des Ladekrans. Dadurch liefen etwa 40 Liter Biohydrauliköl aus und sickerten ins Erdreich. Obwohl von Bioöl keine Umweltgefahr ausgeht, wurde ein Unternehmen zum Ausbaggern des Erdreichs beauftragt. Die Freiwillige Feuerwehr Glasofen war mit 12 Einsatzkräften vor Ort.

Geschwindigkeitsmessanlage gestohlen

Marktheidenfeld-Glasofen. In der Zeit vom 29. bis 30. September ist eine Geschwindigkeitsanzeige in der Claushofstraße gestohlen worden. Das Gerät zur Geschwindigkeitsmessung der Marke Sierzega hat einen Wert von 2500 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Polizei Marktheidenfeld/mm