Hydraulikbagger auf einem Tieflader beschädigt Brücke in Retzbach

Weiterhin wurde die Hydraulik des Baggers beschädigt. Nach ersten Erkenntnissen beläuft sich der Gesamtschaden auf mindestens 20.000,- Euro. Nachdem mehrere Vorschriften verletzt wurden, wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren gegen den Fahrer eingeleitet.

Geparktes Auto beschädigt

Schwebenried. Am Montag zwischen 7:30 Uhr und 17:30 Uhr wurde in der Brückenstraße, die für Anlieger frei ist, ein geparkter Pkw, Mercedes ML, beschädigt. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von 1.500,- Euro zu kümmern. Die Polizeiinspektion Karlstadt bittet um Hinweise unter 09353/97410.

mci / Quelle: Polizei Karlstadt