Hundehalter aufgepasst: Polizei warnt vor Giftködern in Birkenfeld

Zuvor hatte der Hund nach Auskunft der Halterin im Bereich des Bachlaufs in Birkenfeld offenbar etwas aufgenommen. Was genau der Hund aufgenommen hatte und ob es sich tatsächlich um einen Giftköder handelte, steht derzeit noch nicht fest. Bislang ist der Polizei zudem lediglich ein Fall bekannt.

Die vorliegenden Erkenntnisse werden jedoch sehr ernst genommen und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Hundehalter im Bereich Birkenfeld werden deshalb zu besonderer Aufmerksamkeit angehalten. Sollten Sie verdächtige Futterteile / Gegenstände feststellen, halten Sie Ihren Hund hiervor fern, fassen Sie den Fund nicht selbst an und informieren Sie die Polizei.

Wer konkrete Feststellungen getroffen hat, die im Zusammenhang mit dem möglichen Ausbringen von Giftködern stehen könnten, wird gebeten, sich unter Tel. 09391 98410 bei der Polizeiinspektion Marktheidenfeld zu melden.

Radmuttern an Pkw gelockert - Polizei bittet um Hinweise

KARBACH. Bei einer Fahrt am Samstag stellte eine Fahrzeugführerin ungewöhnliche Geräusche an ihrem Pkw fest. Eine Nachschau ergab, dass an einem Reifen mehrere Radmuttern gelockert waren. Da andere Ursachen nicht in Betracht kamen, wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Das Fahrzeug hatte zwischen Donnerstag und Samstag in Karbach im Bereich der Bergstraße geparkt.

Wer konkrete Hinweise auf einen möglichen Täter geben kann oder wer zwischen dem 05.01. und dem 07.01.2023 verdächtige Feststellungen im Bereich der Bergstraße in Karbach getroffen hat, wird gebeten, sich unter 09391 98410 bei der Polizeiinspektion Marktheidenfeld zu melden.

Meldungen der Polizei Marktheidenfeld

Mögliche Unfallflucht in Lohr

Lohr. Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es möglicherweise am Donnerstag, 05.01.2023, in der Zeit von 16.30 Uhr bis 16.35 Uhr. Erst jetzt meldete sich bei der Dienststelle eine 36jährige Frau. Die Frau stellte fest, dass ihr grauer VW Passat am hinteren linken Radlauf eine leichte Eindellung und einige Kratzer hatte. Zum o.g. Zeitpunkt war sie am Shop eines Paketdienstleisters in der Ruppertshüttener Straße. Möglicherweise hat ein zu diesem Zeitpunkt am Shop befindlicher SUV beim Wenden den Passat touchiert und es nicht bemerkt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Lohr unter der Tel.-Nr. 09352/874130 oder pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de

Zustelldienst fährt Anhänger an

Ruppertshütten. Einen Kleinunfall verursachte am Samstag um 12.20 Uhr, der 42jährige Fahrer eines Zustelldienstes. Der Mann rangierte mit seinem Kleintransporter in der Schanzstraße in Rupppertshütten und stieß dabei leicht an einen geparkten Anhänger. Den Anstoß beobachtete eine Zeugin die daraufhin die Polizei verständigte. Kurz hiernach meldete sich der Zusteller und meldete seinerseits den Anstoß. Der Eigentümer des Anhängers wurde von der Polizei verständigt. Die Schäden an beiden Fahrzeugen sind geringfügig.

Meldungen der Polizei Lohr