Hunde reißen Schwan in Großwallstadt - Jogger als Zeuge gesucht

Am Dienstag Abend haben zwei Hunde am Mainufer einen Schwan gejagt und gerissen. Eine Landkreisbewohnerin hatte sich mit ihren beiden Jagdhunden zum Gassigehen an das Mainufer im Bereich der alten Fähre begeben. Die beiden Rhodesian Ridgeback hatten sich laut Zeugen unbeaufsichtigt von ihrem „Herrchen" entfernt und im Bereich der Mainstraße einen Schwan entdeckt. Diesem rückten sie massiv zu Leibe. Erst ein hinzukommender Spaziergänger konnte die beiden Jagdhunde von ihrer Beute verjagen. Leider zu spät, denn der Schwan verendete.

Die Hundehalterin und ihre Begleiterin, die das Geschehen aus der Ferne beobachten konnten, griffen laut Zeugen nicht ein. Sie entfernten sich vom Ereignisort mit ihrem Auto noch bevor eine verständigte Polizeistreife eintraf. Die Verantwortliche Hundehalterin konnte dank der Angaben der Zeugen ermittelt werden. Ein Jogger, der den Vorfall ebenfalls beobachtet hat, aber noch unbekannt ist, wird gebeten, sich als weiterer Zeuge zu melden. Zwischenzeitlich konnte die Hundehalterin ermittelt werden, es wird geprüft, inwieweit die Hundehaltung ordnungsgemäß ist und ob die beiden Jagdhunde angemeldet sind.

Hund in Sulzbach überfahren

Sulzbach a.Main, Kübler Ring Am Donnerstag Morgen gegen 07.20 Uhr ist in Sulzbach im Kübler Ring ein Hund überfahren worden. Eine Anwohnerin wollte mit ihrem Hund zum morgendlichen Gassiausgang starten. Als sie die Haustüre geöffnet hatte, sprang das noch nicht angeleinte Tier auf die Straße und wurde dort von einem vorbeifahrenden Fahrzeug erfasst. Das Tier verstarb noch an der Unfallstelle.

Mofa Roller zu schnell in Erlenbach unterwegs

Erlenbach a.Main, Geschwister-Scholl-Straße Einen Rollerfahrer haben Beamte der PI Obernburg am Donnerstag früh gegen 07.10 Uhr im Rahmen einer Kontrolle gestoppt. Den Beamten war der Motrorrollerfahrer aufgefallen, da er sehr flott unterwegs war. Bei der Überprüfung des 17-jährigen Fahrers stellte sich heraus, dass dieser nur im Besitz einer Mofaprüfbescheinigung ist. Der Jugendliche räumte ein, dass sein Roller gut 45 km/h schnell ist. Somit hätte der junge Mann eine Fahrerlaubnis benötigt, die er nicht vorweisen konnte. Die Beamten stellten den Roller zur Begutachtung sicher. Den Fahrer erwartet nun eine Anzeige nach wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Geparktes Auto in Elsenfeld massiv beschädigt

Elsenfeld, Birkenstraße Eine Unfallflucht ist am Mittwoch bei der PI Obernburg angezeigt worden. In der Zeit von 01.02.2022 19:00 (Di) - 02.02.2022 07:30 (Mi) ist hier ein geparkter Pkw Audi angefahren worden. Der braune A3 war in der Birkenstraße am rechten Fahrbahnrand abgestellt worden. Vermutlich ist hier ein Pkw beim Rückwärtsfahren massiv in die Fahrzeugfront des Audi geprallt. Hierdurch entstand an dem Pkw Sachschaden in Hhe von 6000 Euro.

Vorfahrt missachte - Unfall in Elsenfeldt

Elsenfeld, Kleinwallstädter Straße Goethestraße/Nordring Am Mittwochnachmittag ist es an der Kreuzung der Goethestraße mit der Kleinwallstädter Straße zu einem Unfall gekommen. Gegen 15:15 Uhr war hier ein mit einem Fahrgast besetztes Taxi, von der Goethestraße kommend über die Kreuzung gefahren. Der Taxifahrer hatte hierbei einen aus Richtung Kleinwallstadt kommenden VW Touran übersehen und krachte mit dem VW Sharan zusammen. Dieser prallte in die rechte Fahrzeugseite des Taxis, wobei alle Airbags des Sharans auslösten. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der angerichtete Sachschaden beträgt insgesamt ca. 10.000 Euro.

Auf geparkten Wagen aufgefahren - Fahrzeug 12 Meter weit verschoben

Kleinwallstadt, Sulzbacher Straße Am Mittwoch Nachmittag , 02.02.2022, gegen 14:50 Uhr, ist es zu einem Auffahrunfall in der Ortsdurchgangsstraße gekommen. Ein Kleinwallstädter war hier, von Sulzbach kommend, Richtung Ortsmitte unterwegs. Aus ungeklärten Gründen krachte der Rentner mit seinem Pkw kurz nach Passieren des Ortsschildes auf einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw Opel Zafira. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralles ca. 12 m nach vorne katapultiert. An den beiden Fahrzeugen entstand hierdurch erheblicher Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 15.000 Euro. Der 80-jährige Unfallverursacher erlitt bei der Kollision leichte Verletzungen und musste ins Aschaffenburger Klinikum verbracht werden.

Betrunken in Mönchberg unterwegs

Mönchberg, Mühlweg Im Rahmen einer Verkehrskontrolle haben Beamte der PI Obernburg am Mittwoch gegen 08.35 Uhr eine Mönchberger aus dem Verkehr gezogen. Der Volvofahrer war bei der morgendlichen Kontrolle wegen seiner Alkoholfahne aufgefallen. Die eingesetzten Beamten ordneten eine Blutentnahme, die der Kontrollierte nur unter Anwendung von unmittelbarem Zwang im Krankenhaus durchgeführt werden konnte.