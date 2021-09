Hunde reißen Reh in Hörstein

Krombach-Oberschur, Lkr. Aschaffenburg. Aufgrund eines aufmerksamen Zeugen konnte eine Unfallflucht, die sich am Dienstagabend in der Frankenstraße ereignet hatte, schnell geklärt werden. Gegen 20.45 Uhr fuhr eine 30-jährige VW Passat Fahrerin auf der Frankenstraße in Richtung Dörnsteinbach. Kurz nach dem Ortsausgang kam ihr ein schwarzer VW auf ihrer Fahrspur entgegen. Die Frau versuchte noch auszuweichen, trotzdem touchierte sie der schwarze VW an der linken Seite. Trotz eines Sachschadens von circa 2.000 Euro fuhr der unbekannte Fahrer mit hoher Geschwindigkeit weiter in Richtung Oberschur. Da ein Zeuge das Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeugs ablesen konnte, wurde eine 35-jährige Frau bei der anschließenden Halternachschau angetroffen. Sie räumte ein, mit dem VW gefahren zu sein. An ihrem VW waren auch entsprechende Unfallspuren zu erkennen. Auf die Frau kommt nun eine Anzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort zu.

Fahrrad in Alzenau gestohlen und wieder gefunden

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Im Laufe des Sonntagnachmittags wurde in der Nikolaus-Fey-Straße ein unverschlossenes Herrentrekkingrad der Marke Kettler (Wert circa 100 Euro) entwendet. Am Dienstag gegen 16.30 Uhr konnte der Geschädigte das Rad in der Verlängerung des Heidewegs zufällig wieder auffinden. Dort hatte es der unbekannte Täter offenbar abgestellt.

Sachdienliche Hinweise bitte unter Tel. 06023/944-0.

Bei Kontrolle in Kahl Widerstand geleistet

Kahl, Lkr. Aschaffenburg. Am Dienstagnachmittag gegen 17.30 Uhr kontrollierten Beamte der Bundespolizei einen 23-jährigen Mann in einem Zug im Bereich Kahl. Da sich der junge Mann unkooperativ zeigte, wurde eine Streife der Alzenauer Polizei am Kahler Bahnhof hinzugezogen. Bei der Durchsuchung des Mannes leistete dieser Widerstand, so dass er zu Boden gebracht und gefesselt werden musste. Es konnte schließlich ein Glas mit 9 Gramm Marihuana aufgefunden und sichergestellt werden. Nach Angaben des jungen Mannes soll es sich hierbei um medizinisches Cannabis handeln, was er jedoch nicht eindeutig belegen konnte. Da er offenbar unter Dogeneinwirkung stand wurde durch den Ermittlungsrichter eine Blutentnahme angeordnet. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 23-Jährige wieder entlassen.