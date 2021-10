Hunde gerettet bei Küchenbrand in Gaststätte in Damm

Gegen 23.45 Uhr wurde die Aschaffenburger Feuerwehr zu der starken Rauchentwicklung aus dem Küchenbereich in einer geschlossenen Gaststätte in der Burchardtstraße alarmiert. Vermutlich von einer Fritteuse ausgehend war es zu dem Feuer im Küchenbereich gekommen.

Unter Atemschutz gingen die Wehrleute vor und konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Anschließend wurden die Räumlichkeiten mittels Hochdrucklüftern Rauchfrei geblasen.

Die Hausbewohner hatten sich bereits vor dem Eintreffen der Rettungskräfte in Sicherheit gebracht. Sie wurden von der Besatzung eines Rettungswagens durchgecheckt, mussten jedoch nicht weiter behandelt werden. Bis die Menschen nach rund einer halben Stunde in ihre Wohnungen zurückkehren konnten betreuten sie die Retter weiter. Zwei Hunde wurden von der Feuerwehr gerettet und in Sicherheit gebracht.

Neben den Kräften der Ständigen Wache und des Löschzugs 3 Damm waren auch weitere Innenstadtlöschzüge alarmiert. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf mehrere zehntausend Euro summieren.

Ralf Hettler