Hund vertrieb Einbrecher in Obertshausen

Gegen 1.10 Uhr war der Täter über den Zaun geklettert und zur Terrasse geschlichen, offensichtlich um einzubrechen. Der Hund der Bewohner vertrieb schließlich den Mann, der kurze schwarze Haare hatte. Er war schwarz gekleidet und hatte Handschuhe an. Die Kripo prüft, ob derselbe Täter ebenfalls am frühen Mittwoch auch in der Gartenstraße zugange war. Zwischen Mitternacht und 3 Uhr war ein Unbekannter durch ein Fenster in eine Wohnung eingedrungen. Der Dieb stahl eine Handtasche mit Geldbörse und einen Rucksack. Tasche und Rucksack schmiss er dann in der Brunnenstraße weg. Die Kriminalpolizei bittet zu beiden Fällen um Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

mci / Quelle: Polizei Südosthessen