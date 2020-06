Hund reißt sich los und läuft in Motorrad

Am 10.06.20, gegen 14:20 Uhr, kam es in der Weißenburgstraße einem Verkehrsunfall zwischen einem Kradfahrer und einem Hund. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befand sich der Hund angeleinte im Halteranwesen beim Hundehalter. Plötzlich riss er sich los und rannte auf die Fahrbahn und kollidierte dort mit einem heranfahrenden Kraftradfahrer. Durch den Unfall stürzte der Verkehrsteilnehmer zu Boden und verletzte sich leicht. Am Krad entstand ein Schaden von etwa 500 Euro, der Hund wurde an den Hinterläufen verletzt.

Fahrradteile gestohlen

Würzburg / Sanderau: Ein unbekannter Täter entwendete im Zeitraum vom 06.06.20 auf den 07.06.20 in der Sanderglacisstraße mehrere Einzelteile eines abgestellten Fahrrads. Der Beuteschaden wird mit 350 Euro angenommen.

Zeugen, denen sachdienliche Hinweise zu dieser Tat möglich sind, werden gebeten, sich unter der Tel. 0931/457-2230 bei der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt zu melden.

Ampelanlage beschädigt und weggefahren - Augenzeugin bitte bei Polizei melden

Würzburg / Innenstadt Am 10.06.20 um 10:45 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer eine Ampelanlage am Berliner Platz. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Verursacher weiter. Der Unfall wurde von einer Zeugin beobachtet, die den Vorfall allerdings nicht direkt bei der Polizei, sondern bei einer anderen Stelle meldete. Vor Eintreffen der Polizeistreife war die Zeugin leider nicht mehr vor Ort. Somit gibt es bisher keine Hinweise auf den Verursacher. Der Sachschaden an der Ampelanlage wird mit etwa 500 Euro beziffert.

Die Augenzeugin, die den Unfall beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Tel. 0931/457-2230 bei der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt zu melden.

Geparktes Fahrzeug angefahren und abgehauen

Würzburg / Lengfeld Am 10.06.20, zwischen 08:00 Uhr und 16:00 Uhr, wurde ein in der Industriestraße abgestellter Pkw Mini von einem unbekannten Verursacher angefahren und beschädigt. Der Schaden wird mit 500 Euro angenommen.

Sachschaden nach Unfall

Würzburg / Innenstadt Zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Pkws kam es am 10.06.20 um 09:20 Uhr in der Annastraße, als eine 76 - jährige Verkehrsteilnehmerin beim Einfahren in die Rottendorfer Straße einen bevorrechtigten Pkw übersah. Es entstand ein Sachschaden von ca. 2500 Euro. Verletzt wurde niemand.

Zeugen, denen sachdienliche Hinweise zu dieser Tat möglich sind, werden gebeten, sich unter der Tel. 0931/457-2230 bei der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt zu melden.

dc /Meldungen der Polizei Würzburg