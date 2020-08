Hund läuft in Obernburg auf Fahrbahn und verursacht Unfall

Dort kam es zum Zusammenstoß mit einem Autofahrer. Der Hund wurde durch den Zusammenprall schwer verletzt. Am Pkw entstand im Frontbereich ein Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro.

Diebstahl aus Auto in Niedernberg

Am Donnerstag parkte ein Mann seinen VW Golf zwischen 12:00 und 14:00 Uhr in einer Nebenstraße der St2313 in Richtung der Straße „Paradiesäcker“ um im dortigen Badesee zum Schwimmen zu gehen. Als er zurückkehrte stellte er fest, dass sein im Fahrzeug befindlicher Geldbeutel nicht mehr an Ort und Stelle war. Ein bis dato unbekannter Täter muss diesen in seiner Abwesenheit entwendet haben. Es wird nach Zeugen für den Vorfall gesucht.

Zu schnelles Mofa in Elsenfeld aus dem Verkehr gezogen

Gegen 20:15 Uhr fiel einer Zivilstreife der Polizei Obernburg am Freitagabend auf der Ortsumgehung von Elsenfeld ein augenscheinlich sehr schnelles Mofa auf. Bei der Nachfahrt war dieses trotz der eigentlich nur zulässigen 25 km/h mit ca. 75 km/h unterwegs. Der 41-jährige Fahrzeugführer wurde daraufhin angehalten und einer Kontrolle unterzogen. Hier räumte dieser eine unzulässige, technische Manipulation an seinem Zweirad ein. Dieses wurde sichergestellt. Den Fahrer erwartet nun eine Anzeige.

Alkoholisiert in Erlenbach unterwegs

Gegen 21:30 Uhr wurde am 21.08.2020 ein 48 jähriger Verkehrsteilnehmer in der Liebigstraße mit seinem Pkw angetroffen und einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde merklicher Alkoholgeruch festgestellt. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv, sodass durch die eingesetzten Beamten eine Blutentnahme angeordnet wurde. Der Fahrzeugführer muss nun mit dem Entzug seiner Fahrerlaubnis sowie einer Anzeige rechnen.

Unter Betäubungsmitteleinfluss unterwegs

Am Freitag wurde ein 23 jähriger Verkehrsteilnehmer aus dem Landkreis Miltenberg gegen 13:45 Uhr im Obernburger Ortsteil Eisenbach einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurden bei ihm drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt. Es wurde daraufhin eine Blutentnahme durch die eingesetzten Polizeibeamten angeordnet. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Den Fahrer erwartet eine Anzeige wegen eines Verstoßes nach dem Straßenverkehrsgesetz.

Parkendes Auto in Mönchberg angefahren

Eine Frau parkte ihren BMW Mini am Donnerstag von 14:00 - 18:00 Uhr in Mönchberg in der Golfstraße ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Bergschwimmbad. In der angegebenen Zeit muss ein bis dato unbekanntes Fahrzeug beim Ein- bzw. Ausparken den Mini gestreift haben. Dort entstanden mehrere Kratzer, der Schaden beträgt rund 1000 Euro. Es wird nach dem Verursacher bzw. nach Zeugen gesucht.