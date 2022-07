Hund in Mönchberg angefahren-Verursacher fährt weiter

Am Sonntag Abend ist gegen 03.07.2022 21:30 Uhr ein Hund angefahren worden. Zur Unfallzeit war ein Mönchberger mit seinem angeleinten Hund auf dem Mechenharder Weg unterwegs. Der Hund riss sich von der Leine los und lief auf den Weg, wo gerade ein Pkw vorbeifuhr. Das Fahrzeug, das Richtung Mechenhard unterwegs war erfasste den Vierbeiner, der beim Vorbeifahren des Pkw an Pfoten und Schnauze verletzt wurde. Der Pkw-fahrer fuhr weiter, ohne sich um die Unfallabwicklung zu kümmern. Der Hundebesitzer brachte sein Tier in die Tierklinik, wo es tierärztlich versorgt wurde.

Fahrrad in Wörth gestohlen

Wörth a.Main, Waisenhausstraße Unbekannte haben in der Zeit von 01.07.2022 20:00 (Fr) - 03.07.2022 20:30 (So) in der Waisenhausstraße ein Damen-Mountainbike entwendet. Das Rad der Marke Licorne Bike, Strong V Premium, war im nicht einsehbaren und abgesperrten Hofraum eines Wohnanwesens in der Waisenhausstraße abgestellt. Das dort unverschlossen abgestellte Rad hat einen Zeitwert von ca. 250 Euro.

Mit unversichertem Scooter in Obernburg untewegs

Obernburg a.Main, Eisenbach, Spessartstraße / Mühlstraße Zu später Stunde , am Mittwoch, 04.07.2022 gegen 01:05 Uhr, ist einer Streife der PI Obernburg in der Spessartstraße ein junger Mann auf einem E-Scooter aufgefallen. Bei der Überprüfung des 128-Jährigen stellte sich heraus, dass der mitgeführte E-Scooter nicht versichert war.

Betrunken mit Kleintransporter durch Elsenfeld

Elsenfeld, Kleinwallstädter Straße Einen betrunkenen Kleintransporterfahrer haben Beamte der PI Obernburg am Montag früh gegen 01.55 Uhr aus dem Verkehr gezogen. Bei der PI Obernburg war ein Hinweis auf den vermutlich betrunkenen Fahrer eingegangen. Im Rahmen der Fahndung nach dem Kleintransporter konnte eine Streife den Ford Transit Im Hönig antreffen. Bei der Fahrtauglichkeitsprüfung zeigte der Alcomat bei dem jungen Fahrer einen Wert von 1,26 Promille an. Weiterhin stellten die Beamten drogentypische Ausfallerscheinungen bei dem Auslieferer fest. Sie ordneten eine Blutentnahme bei dem Offenbacher Alkoholsünder an. Weiterhin wurde die Weiterfahrt unterbunden, die Überprüfung, ob der betrunkene Fahrer im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, dauert noch an.

Ohne Fahrerlaubnis in Mömlingen unterwegs

Mömlingen, Bachstraße Am Sonntag früh gegen 09.30 Uhr haben Beamte der PI Obernburg einen Renault-Cliofahrer überprüft. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnte der 20-Jährige keinerlei Papiere vorzeigen. Nach eingehender Prüfung stellte sich heraus, dass der junge Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg wurde durch die eingesetzten Beamten eine Sicherheitsleistung wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis erhoben.

