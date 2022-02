Hund in Marktheidenfeld fällt Reh an

Die Hundebesitzerin ging am Kreuzberg spazieren. Auf Höhe einer Hütte mit Feuerstelle achtete sie für einen Moment nicht auf ihren nicht angeleinten Hund. Dieser rannte davon und wilderte ein Reh. Den Hund konnte die Frau kurze Zeit später wieder einfangen. Das Reh hatte etwas Blut an der Schnauze und lief anschließend den Berg hinauf. Der verständigte Jagdpächter konnte das Tier nicht mehr ausfindig machen. An der Pfote des Hundes befand sich ebenfalls Blut.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei ausdrücklich darauf hin, dass die Hundehalter die Pflicht haben, das Wildern ihrer Hunde zu verhindern bzw. dass die Vierbeiner besonders in Waldgebieten an der Leine zu führen sind.