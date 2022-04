Hund geht in Kahl auf Fahrradfahrerin los

Bei einer Schießerei in Pittsburgh sind zwei Jugendliche getötet worden (Symbiolbild).

Dort traf sie auf eine Hundehalterin, die ihren Vierbeiner an einer Schleppleine ausführte. Bei der Begegnung attackierte der Hund die Fahrradfahrerin, so dass diese zu Sturz kam und dadurch eine Fraktur am Sprunggelenk erlitt.

Zaun und Hecke beschädigt

Karlstein. Zwischen Donnerstag und Sonntag wurden in der Hörsteiner Straße an einem Anwesen auf unbekannte Weise ein Gartenzaun und eine Hecke beschädigt. Der Verursacher ist bislang unbekannt. Der Schaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt.