Hund frisst in Karbach ausgelegte Giftköder

Dies kam auf, da ein Hund am Mittwochabend solch einen Giftköder gefressen hatte. Laut dem behandelnden Tierarzt soll es sich bei dem Köder um ein Würstchen gehandelt haben, das mit Gift versehen war. Mittlerweile geht es dem Hund wohl wieder besser. Die Polizei hat in diesem Zusammenhang die Ermittlungen aufgenommen. Hundehalter werden in diesem Bereich um besondere Vorsicht gebeten.

Wer in diesem Zusammenhang sachdienliche Beobachtungen gemacht hat, möge sich bitte bei der Polizei Marktheidenfeld unter Tel. 09391/9841-0 melden.

Arbeitsunfall: Esselbach

Bei einem Arbeitsunfall wurde am Mittwoch, gegen 17.45 Uhr, ein Arbeiter schwer verletzt. Der 20-Jährige arbeitete in einer Werkshalle einer Firma „Am Bärnroth" auf einer Stehleiter. Er montierte Deckenpaneele, als er von etwa 1,5 Meter Höhe, auf den Boden stürzte und dabei so unglücklich fiel, dass er sich eine Unterschenkelfraktur am rechten Bein zuzog. Nach ärztlicher Erstversorgung vor Ort wurde der Mann mit dem Rettungshubschrauber in die Uniklinik nach Würzburg geflogen.