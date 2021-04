Hund dreht durch: Zeugen und Geschädigte gesucht

Am Freitag gegen 16 Uhr führte ein 13-jähriges Mädchen ein Schäferhundmischling im Prischoß/Heideweg Gassi. Hier wollte sie mit dem Hund mehrere Kommandos üben. Plötzlich rannte der Hund einem Radfahrer hinterher, der von dem Hund vom Fahrrad heruntergezogen wurde. Danach rannte der Hund zu einem Fußgänger, der auch gebissen wurde. Bei dem Fußgänger wurde nur die Hose beschädigt; am Bein konnten keine sichtbaren Verletzungen erkannt werden. Danach rannte der Hund in ein mittels Strom umzäuntes Gelände und verletzte eine Ziege am Hinterlauf.

Vermutlich erlitt der Hund einen Schock durch den Weidezaun und flüchtete durch die Kahl nach Hause. Hier kam der Hund verletzt an und mußte tierärztlich versorgt werden.

Der Fahrradfahrer oder weitere Zeugen/Geschädigte können sich bei der Polizei Alzenau unter Tel. 06023/944-0 melden.

Polizei Alzenau/mm