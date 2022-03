Hund beißt Radfahrer in Urspringen

Der vermeintliche Hundehalter entschuldigte sich zwar noch bei dem Radfahrer, verweigerte jedoch die Herausgabe seiner Personalien, stieg mit dem Hund in einen dort abgestellten Pkw und fuhr davon. Der leichtverletzte Radfahrer begab sich daraufhin zur Polizeiinspektion Marktheidenfeld und erstattete Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung.

PKW auf Parkplatz beschädigt

Hafenlohr-Windheim. Am Sonntag zwischen 13 und 18 Uhr wurde der blaue VW Passat eines 63-jährigen Marktheidenfelders beschädigt. Das Fahrzeug war auf dem Wandererparkplatz am Zeltplatz in Windheim abgestellt und es wurde die hintere linke Türe beschädigt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Marktheidenfeld unter Tel. 09391-98410 entgegen.

Polizei Marktheidenfeld/mm