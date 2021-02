Hund beißt Radfahrer in Aschaffenburg krankenhausreif

Der Radfahrer fuhr auf dem Radweg in Richtung Großostheim, als plötzlich auf Höhe der dortigen Wohnmobilstellplätze ein Hund angerannt kam und den Radler in die Wade biss. Der Pedelcfahrer stürzte in der Folge und zog sich mittelschwere Verletzungen zu, die eine Einlieferung in ein Krankenhaus erforderlich machten. An dem Rad entstand ein Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Die Hundehalterin muss sich nun wegen einer fahrlässigen Körperverletzung verantworten.

Unfallflucht in der Aschaffenburger Schönbornstraße

Am Freitagnachmittag kam es in der Aschaffenburger Schönbornstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines schwarzen Audi parkte gegen 14 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes. Bei der Rückkehr zu seinem Fahrzeug stellte der Audifahrer gegen 16 Uhr einen frischen Schaden im Bereich des hinteren, rechten Kotflügels fest. Der Unfallverursacher hatte sich unerlaubt vom Unfallort entfernt. An dem Audi entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

Vorfahrtsverstoß in Aschaffenburg-Damm

An der Einmündung Schulstraße und Dorfstraße in Aschaffenburg kam es am Freitagnachmittag zu einem Verkehrsunfall mit etwa 3500 Euro Sachschaden. Der Fahrer eines Citroen befuhr die Schulstraße in Fahrtrichtung Dorfstraße. An der dortigen Einmündung übersah er einen von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten BMW.

Entgegenkommendes Auto übersehen

Gegen 14,40 Uhr befuhr der Fahrer eines Daimlers die Straße „An der Lache" in Aschaffenburg. Beim Abbiegen nach links in eine Einmündung übersah er einen entgegenkommenden Ibiza. Trotz Vollbremsung kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der entstandene Sachschaden beziffert sich auf etwa 3000 Euro.

Fahrradanhänger entwendet

Im Zeitraum Donnerstag, 18 Uhr und Freitag morgens wurde aus einer Garage in der Weißenburger Straße in Aschaffenburg ein Fahrradanhänger entwendet. Bei dem Anhänger handelt es sich um einen grün/ hellgrauen „Jogger" der Marke XLC zum Transport von Kleinkindern. In dem Anhänger der 20 Zoll Größe befanden sich unter anderem noch eine Standluftpumpe, diverses Kinderspielzeug sowie eine graue Babydecke mit weißen Sternen. Der Wert beziffert sich auf mehrere Hundert Euro.

Unfallflucht in Feldkahl

In Feldkahl kam es am Freitagnachmittag zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines Kleinkraftrades befuhr die Straße „Am Heigenberg" von Feldkahl kommend in Richtung der Staatsstraße. Kurz nach dem Sportplatz schnitt ein entgegenkommender schwarzer Pkw Kombi eine Kurve und kam dem Kradfahrer auf dessen Fahrbahnseite entgegen. Um einen Frontalzusammenstoß mit dem Pkw zu vermeiden, wich der Kradfahrer aus und stürzte in der Folge zu Boden. An dem Kleinkraftrad entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 800 EUR. Der Fahrer selbst blieb zum Glück unverletzt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Mehrere Geburtsbäume in Stockstadt mutwillig beschädigt

Im Bereich des Drosselweges in Stockstadt wurden zwei der sogenannten „Geburtsbäume" abgesägt und darüber hinaus an neun weiteren Bäumen die dort angebrachten Namensschilder beschädigt.

Der Tatzeitraum liegt vermutlich innerhalb der letzten drei Monate.

Der entstandene Sachschaden beziffert sich auf etwa 300 Euro. Deutlich höher dürfte allerdings der immaterielle Schaden wiegen.

Wer sachdienliche Hinweise zu den geschilderten Ereignissen geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg, unter der Rufnummer 06021/ 857-0, in Verbindung zu setzen.

