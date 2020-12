Hund beißt Kind - Hundehalterin geht, ohne sich um das Kind zu kümmern

Ein achtjähriger Schüler wurde am Dienstag gegen 11Uhr beim Sportunterricht im Freien auf einem Feldweg in der Nähe der Unterhainstraße von einem unbekannten Hund ins Knie gebissen. Das Tier war angeleint und ließ nach dem Biss sofort wieder los, während der Bub nach hinten umfiel und nach dem Verbringen ins Klinikum Aschaffenburg genäht werden musste. Der Hund wurde von einer schwarz gekleideten Frau, etwa 1,65 cm groß, füllige Figur, ausgeführt.

Hinweise auf die Frau nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Großostheim. Ein 81-Jähriger befuhr am Mittwoch um 18:10 Uhr mit seinem Pkw Suzuki die Ostendstraße und wollte nach links in die Aschaffenburger Straße in Richtung Ortsmitte abbiegen. Zeitgleich kam ihm eine 45-Jährige mit einem VW aus der Dieselstraße entgegen. Beim Abbiegen über sah der Rentner den VW, worauf beide Autos zusammenstießen. Gesamtschaden: 5.000 Euro.

Drogenfahrt in Kleinostheim

Kleinostheim. In der Babette-Hauf-Straße wurde am Mittwoch um 21:25 Uhr der 31-jährige Fahrer eines Pkw Suzuki von einer Polizeistreife zur Verkehrskontrolle angehalten. Hierbei entdeckten die Beamten beim Fahrer drogentypische Auffälligkeiten. Ein durchgeführter Urintest verlief positiv. Die Weiterfahrt wurde deshalb unterbunden und durch einen Arzt auf der Wache zur Feststellung der Fahrtüchtigkeit eine Blutentnahme durchgeführt. Außerdem entdeckten die Ordnungshüter noch eine geringe Menge Rauschgift, das zum Zwecke der Einziehung sichergestellt wurde.

Unfall im Kleinostheimer Kreisel

Kleinostheim. Mit einem Pkw Audi befuhr ein 24-Jähriger am Mittwoch um 23:00 Uhr die Bundesstraße 8 von Mainaschaff in Richtung Kleinostheim. Beim Einfahren in den Kreisel passte er hierbei sein Geschwindigkeit nicht an die Straßen- und Witterungsverhältnisse (Nieselregen und leichte Glätte) an und kam dadurch mit dem Auto in einen instabilen Fahrvorgang. Daraufhin fuhr er auf die Grünfläche im Kreiselinnern und beschädigte hierbei Reifen und Vorderachse. Der Wagen musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden von etwa 1.000 Euro.

Betäubungsmittel-Verstoß

Großostheim. Im Rahmen einer Personenkontrolle in der Bachgaustraße am Mittwoch um kurz vor 21:00 Uhr konnte eine Zivilstreife bei einem 19-Jährigen eine geringe Menge Rauschgift entdecken und zum Zwecke der Einziehung sicherstellen.

