Hund beißt in Faulbach Fußgängerin

Kurz vor dem Ortseingang Faulbach saß auf einer Bank eine Hundehalterin mit zwei angeleinten Schäferhunden. Plötzlich sprang einer der beiden Schäferhunde unvermittelt auf und biss der Spaziergängerin in den Unterarm, welche leicht verletzt wurde. Danach kam es zu einem kurzen Wortgefecht mit der uneinsichtigen Hundehalterin, welche dann im Anschluss in Richtung Breitenbrunn ging.

Fahrraddiebstahl in Miltenberg

Am Mittwoch wurde in der Hauptstraße, in der Zeit von 14:30 Uhr bis 17:30 Uhr ein abgesperrtes schwarzes Herren-Trekkingrad im Zeitwert von ca. 500 Euro entwendet. Bei dem Fahrrad handelte es sich um ein Technium, Charleston.

Ohne Fahrerlaubnis in Amorbach unterwegs

Bei der Kontrolle eines Lkw-Fahrers am Donnerstag, kurz nach 19:00 Uhr, in der Weilbacher Straße, stellten die Beamten fest, dass der 35-jährige Lenker nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis war. Diese wurde ihm tags zuvor aufgrund eines Bescheides des Landratsamtes wegen eines Drogendeliktes entzogen. Zudem stand der Fahrer erneut unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, ein Schnelltest verlief auf Amphetamin positiv. Eine Blutentnahme war die Folge. Er wird sich nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und wegen Führen eines Fahrzeuges unter Drogeneinwirkung, verantworten müssen.