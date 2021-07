Hund beißt in Alzenau zu

Der fremde Hund biss sich zuvor im Dackel der Dame fest. Als die Dackelbesitzerin die Tiere trennen wollte, wurde sie attackiert. Der bislang unbekannte hinzukommende Hundehalter gelang es die Tiere zu trennen. Er wurde jedoch im Anschluss durch seinen eigenen Hund angegriffen und musste schlussendlich selbst die Flucht ergreifen. Zur Ermittlung - des bislang unbekannten Samojeden-Besitzers - bittet die Polizeiinspektion Alzenau um Hinweise aus der Bevölkerung.

Zeugen die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall bzw. dem Hundebesitzer geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Alzenau unter der Telefonnummer 06023-944-0 zu melden.

Unfallflucht

Mömbris. Am Freitagmorgen blieb eine Kleintransporter-Fahrerin, in der Straße „Im Gründchen", im Bereich einer Engstelle an einer Hausmauer und einem geparkten Skoda hängen. Im Anschluss verließ die Verursacherin die Unfallstelle. An der Mauer konnte kein Schaden festgestellt werden, jedoch an dem abgestellten Pkw. Es entstand ein Schaden von ca. 2500 Euro.

vd/Polizei Alzenau