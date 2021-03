Hund auf B 469 bei Großwallstadt angefahren

Ein Aschaffenburgerin war hier mit ihrem Mercedes Richtung Miltenberg unterwegs. Höhe Großwallstadt lief ein Hund auf die Fahrbahn und wurde von dem Auto seitlich erfasst. Das Tier wurde zur Seite geschleudert und verendete noch an der Unfallstelle. An dem Mercedes entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Beim Ausfahren von der Araltankstelle in der Römerstraße in Obernburg hat ein noch Unbekannter am Sonntag Nachmittag gegen 16.30 Uhr mit seinem Auto ein Verkehrszeichen umgefahren.

Mitarbeiter der Tankstelle bemerkten den Unfall aufgrund eines Knalles. Sie hatten dabei beobachtet, wie der Fahrer eines SUV, vermutlich Jeep, mit roter Farbe vom Tankstellengelände gefahren war. Dieser dürfte für den Unfallschaden verantwortlich sein. Der Schaden an dem blauen, angefahrenen Verkehrszeichen „rechts vorbei", dürfte ca. 300 Euro betragen.

Auffahrunfall: Obernburg

Beim Abfahren von der B 469, Höhe Mainbrücke Obernburg, ist eine Erlenbacherin auf einen vorausfahrenden Mitsubishi aufgefahren. Die Dacia-Fahrerin war, von Aschaffenburg kommend in Obernburg Mitte ausgefahren und wollte nach rechts Richtung Elsenfeld auf die Mainbrücke einfahren. Hier fuhr sie auf den Mitsubishi, dessen Fahrerin verkehrsbedingt an der Einmündung halten musste, auf. An den beteiligten Autos entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.



Fahren ohne Fahrerlaubnis: Kleinwallstadt

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle haben Beamte der PI Obernburg am Sonntag Mittag gegen 12.00 Uhr eine Schwarzfahrer erwischt. Die Beamten hatten innerorts einen Peugeot-Fahrer angehalten. Bei seiner Überprüfung stellten sie fest, dass diesem auf Grund einer Trunkenheitsfahrt die Fahrerlaubnis rechtskräftig entzogen wurde. ?Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein und unterbanden die Weiterfahrt.



