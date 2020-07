Hubschraubereinsatz wegen zwei schwer verletzten Radfahrern in Marktheidenfeld

Eine Gruppe von vier Radfahrern fuhr den Radweg unterhalb der Georg-Mayr-Straße in nördlicher Richtung. Als sich die Lenker zweier Fahrer verhakten, stürzten beide Männer und verletzten sich schwer. Ein 36-Jähriger zog sich eine Armfraktur zu und wurde ins Krankenhaus nach Lohr eingeliefert. Schwere Kopfverletzungen zog sich ein 34-Jähriger zu, sodass er mit dem Rettungshubschrauber in die Uni-Klinik nach Würzburg geflogen werden musste. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Marktheidenfeld, T. 09391-9841-0, zu melden.

Rollerfahrer bei Hasloch schwer verletzt

Mit schweren Verletzungen ist am Dienstagvormittag in Hasloch ein 82-jähriger Rollerfahrer ins Krankenhaus nach Wertheim eingeliefert worden. Die 42-jährige Fahrerin eines Opel Astra fuhr kurz nach 10:00 Uhr die Staatsstraße 2316 von Schollbrunn kommend entlang und wollte auf die Staatsstraße 2315 einbiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines aus Richtung Kreuzwertheim kommenden Mofafahrers und erfasste ihn mit der Front ihres Autos. Durch den Sturz zog sich der Mann Rippen-, Arm- und Fingerbrüche zu. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 3000 Euro.

Quad in Marktheidenfeld gestohlen und wieder gefunden

Ein gestohlenes Quad wurde noch in der gleichen Nacht wieder aufgefunden. Am Mittwoch, gegen Mitternacht, wurde der Polizei gemeldet, dass im Stauffenbergring ein Quad gestohlen wurde. Durch Zeugen wurde beobachtet, dass der Dieb vom Wohngebiet aus Richtung Innenstadt unterwegs war. Eine Polizeistreife fand den Quad-Dieb samt Fahrzeug auf einem Parkplatz in der Baumhofstraße und nahm ihn fest. Nachdem ein auf der Dienststelle durchgeführter Drogentest positiv reagierte, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Außerdem musste der 26-jährige Mann, der keinen festen Wohnsitz im Inland hat, die Nacht in der Arrestzelle der Polizeiinspektion Marktheidenfeld verbringen. Nachdem der Verdacht bestand, dass er weitere Diebstähle begangen haben könnte, entscheidet am Nachmittag der Ermittlungsrichter über seine Inhaftierung.

Auto in Erlenbach beschädigt

Etwa 5000 Euro Schaden richtete ein unbekannter Autofahrer in der Zeit zwischen Montagabend und Dienstagvormittag an einem geparkten schwarzen BMW an. Der 1er BMW stand auf dem Gelände eines Autohändlers „Am Bäuerleinsberg“, als die beiden linken Türen und der Kotflügel hinten links zerkratzt sowie eingedellt wurden. Es konnte weißer Fremdlack festgestellt werden. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

stru/Polizei Marktheidenfeld