Hubschrauber suchte in Walldürn nach Unfallauto

Als die eingesetzten Beamten vor Ort eintrafen, war der Betroffene jedoch in den Wald verschwunden. Nach einer halbstündigen Suche fanden die Polizisten den Gesuchten schließlich. Der 39-jährige Mann konnte aber nur unverständliche Angaben dazu machen, was genau passiert war. Er berichtete, dass er einen Verkehrsunfall im Wald von Walldürn gehabt habe. Während der Verunfallte von einer Rettungswagenbesatzung ins Krankenhaus gebracht wurde, machte sich die Polizei auf die Suche nach dem Unfallauto und eventuell weiteren Verletzten. Da die Suche bis in die Nacht erfolglos blieb, wurde ein Polizeihubschrauber hinzugezogen. Schließlich konnte die Hubschrauberbesatzung das verunfallte Fahrzeug im Waldgebiet zwischen Walldürn und Horbbach feststellen. Weitere Ermittlungen ergaben, dass sich der 39-Jährige mit seinem Citroen vermutlich im Wald verfahren hatte und dieser aus noch unbekannten Gründen eine Böschung herunter gerutscht war. Außerdem ergaben sich keine Hinweise auf weitere Fahrzeuginassen. Die genauen Umstände des Unfallhergangs sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Unfall beim Überholen in Buchen

Beim Überholten prallte ein Motorradfahrer am Sonntagmittag in Hettigenbeuern gegen einen VW Crafter. Gegen 12.30 Uhr befuhr ein 57-Jähriger mit seinem Motorrad die Hornbacher Steige hinter einem VW Crafter. Auf Höhe der Einmündung Morreblick befuhr der VW den rechten äußeren Fahrbahnrand. Der Zweiradfahrer nutzte die Chance und setzte zum Überholen des Crafters an. Im selben Moment bog der 50-jährige WV-Fahrer nach links ab, sodass beide Fahrzeuge kollidierten. Durch den Aufprall stürzte der 57-Jährige. Er wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt zirka 10.000 Euro.

vd/Polizei Heilbronn