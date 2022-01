Hoverboard-Fahrer mit Hund in Alzenau bringt Radfahrer zu Fall und flüchtet

Der Mann fuhr um 16 Uhr mit seinem Rad auf dem verlängerten Prischoßweg von Kahl nach Alzenau. Ihm kam ein Mann auf einem Hoverboard (= elektrisches Skateboard) entgegen. Dieser Mann hatte einen Hund an der Leine. Kurz vor ihrer Begegnung rannte der Hund quer über die Straße. Der Radfahrer versuchte noch auszuweichen, touchierte allerdings den Hund und stürzte. Zunächst wollte der Hoverboard-Fahrer dem Mann aufhelfen, ließ dies aber sein und entfernte sich. Der Radler erlitt bei dem Sturz leichte Verletzungen am linken Bein, außerdem wurde seine Kleidung beschädigt. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und fahrlässiger Körperverletzung.

Hinweise an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0.

Betriebsunfall: Alzenau-Hörstein

Bei einem Betriebsunfall in Hörstein erlitt ein 39-jähriger Mann schwere Verletzungen an der linken Hand. Der Mann lud um 11.30 Uhr auf einem landwirtschaftlichen Anwesen Mais von einem Kipper in ein Silo. Hierzu wurde eine Förderschnecke verwendet. Als das Silo überlief wollte der Mann die Förderschnecke abschalten, rutschte dabei aber aus. Er stürzte und geriet mit der linken Hand in die schnell rotierende Schnecke. Trotz getragener Arbeitshandschuhe zog er sich schwere Verletzungen an der linken Hand zu. Nach der Erstversorgung durch Notarzt und Rettungsdienst wurde er mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik nach Frankfurt geflogen