Holzzaun in Marktheidenfeld beschädigt

Vermutlich durch einen unbekannten Fahrzeugführer wurden mehrere Holzlatten deformiert und verkratzt.

Wer hat in diesem Zusammenhang sachdienliche Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Meldung der Polizeiinspektion Marktheidenfeld

Spiegelberührung im Begegnungsverkehr in Gemünden

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart. Am Dienstagmorgen, um 06:10 Uhr, befuhr eine 34-jährige Autofahrerin die Kreisstraße MSP 11 von Lohr kommend in Richtung Karlstadt. Hierbei kam es zur Spiegelberührung mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Bei dem Anstoß wurde der Außenspiegel ihres Opel beschädigt (Sachschaden ca. 200,- Euro). Die Geschädigte wartete vor Ort, der Fahrer(in) des unfallbeteiligten Fahrzeugs fuhr ohne anzuhalten weiter.

Außenspiegel in Gemünden beschädigt und geflüchtet

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart. Am Dienstagvormittag, im Zeitraum von 09:30 bis 12:45, parkte eine 64-jährige Autofahrerin ihren grauen Pkw Renault in der Mühltorstraße stadtauswärts am rechten Fahrbahnrand. Bei der Rückkehr zu ihrem Fahrzeug stellte sie fest, dass ein bislang unbekannter Fahrzeugführer am Außenspiegel ihres geparkten Pkw hängen geblieben und diesen beschädigt hat. Der Sachschaden wird auf ca. 200,- Euro beziffert.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise zu den beiden vorgenannten Unfallfluchten erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Meldungen der Polizei Gemünden