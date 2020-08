Holzunterstand gerät bei Zellingen in Brand

Ein Autofahrer bemerkte am Dienstag gegen 23:00 Uhr auf einem Grundstück, welches zwischen Zellingen und Duttenbrunn neben der Staatsstraße 2437 am Waldrand liegt, einen brennenden Baum und setzte einen Notruf ab. Die alarmierten Helfer der Freiwilligen Feuerwehren aus Zellingen, Retzbach und Retzstadt konnten das Feuer, welches bereits auf einen Holzunterstand übergegriffen hatte, löschen. Die Ursache des Brandes steht noch nicht fest. Der durch den Brand verursachte Schaden an dem Unterstand beträgt 300.- Euro.

Autofahrer in Thüngen unter Drogeneinfluss

Bei der Kontrolle eines 22-jährigen Autofahrers stellten die Beamten am Dienstag gegen 14:50 Uhr in Thüngen fest, dass der Mann Auffälligkeiten zeigte, welche auf einen Drogenkonsum hinwiesen. Auf Vorhalt räumte der Mann dann auch ein Marihuana konsumiert zu haben. Die Weiterfahrt des Mannes wurde unterbunden, er musste die Beamten zu einer Blutentnahme begleiten.

Kartoffeldieb in Karlburg

Einem Jäger fiel am Dienstag gegen 22:30 Uhr eine Person auf, welche sich in einem Spargelfeld zwischen Karlburg und Harrbach augenscheinlich vor ihm verstecken wollte. Bei einer Überprüfung des Feldes durch die verständigte Polizei wurden am Feldrand mehrere bereitgestellte Säcke mit offensichtlich frisch ausgegrabenen Kartoffeln festgestellt. Die Person in den Feldern konnte nicht mehr gefunden werden. Die Kartoffeln wurden von dem in der Nähe wohnenden Eigentümer des Feldes abgeholt.